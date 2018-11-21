المالية تكشف الهدف من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى زيادة الصادرات وتخفيض أسعار السيارات على المستهلك.





وأضاف خلال حواره، ببرنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الآثار الايجابية و السلبية لاتفاقية الشراكة مع أوروبا.





وفى نفس السياق أكد أن صادرات مصر بالكامل تصل إلى 22 مليار دولار، وكشف أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة لم تحقق المستهدف من الاتفاقيات.





وأشار إلى أنه يجب أن يتحرك المنتجين لحماية الصناعة الوطنية من خلال الصناعات المغذية.



