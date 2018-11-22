مشروع الإفتاء لتفكيك الفكر المتطرف.. إصدار مطويات وأبحاث علمية مُعمقة ووحدة للرسوم المتحركة.. إصدار 300 فيديو قصير بالرسوم المتحركة خلال العام الواحد

جرعات خفيفة مركزة وسريعة تعالج عددا من القضايا للفكر المتطرف

حب الوطن والانتماء إليه فريضة شرعية نابعة من الإيمان كتابة سكريبتات قصيرة لا تتعدي ١٠٠ كلمة للرد علي الأفكار المتطرفة









تشهد دار الإفتاء المصرية، طفرة غير مسبوقة في العمل الدعوي وإصدار الفتاوي المؤصلة التي تهم جميع فئات المجتمع.





كما تشارك دار الإفتاء بدور مهم في مهمة تجديد الخطاب الديني وتبذل جهودا كبيرة في تصحيح الأفكار المغلوطة وتفنيد الأفكار المتطرفة التي يبثها المنتمون للجماعات المتشددة.





نرصد في هذا التقرير مشروع دار الإفتاء الجديد لتفكيك الفكر المتطرف.





المشروع يتضمن عدة مستويات، المستوى الأول: مشروع المطويات، والمستوى الثاني: مشروع الأبحاث العلمية الـمُعمقة، والمستوى الثالث: نقد كتابات وأدبيات ومرجعيات الجماعات المتطرفة، والمستوي الرابع: وحدة الرسوم المتحركة.





المطويات، عبارة عن جرعات خفيفة مركزة وسريعة تعالج عددا من القضايا التي روج لها أصحاب الفكر المتطرف، تشتمل على مجموعة من المحاور، كل محور يندرج تحته مجموعة من العناوين في صورة سلاسل، والمحاور الرئيسية هي: تفكيك فكر التكفير، وقضايا الجهاد، وقضايا الانتماء الوطني، والخلافة، والتمكين، والحاكمية وتطبيق الشريعة، وفكر الخوارج وصفاتهم، ومقاصد الشريعة والعمل الإسلامي.





المستوى الثاني، هو مستوى أعمق علميا وفكريا من المستوى الأول، وهو يعني بتحويل القضايا السابقة إلى أبحاث علمية معمقة ومحررة وموثقة، تناسب الباحثين والعلماء والدعاة، وفي هذا المستوى سوف نأتي بالفكرة موثقة من مصادر الفكر المتطرف ككتب سيد قطب أو حسن البنا أو يوسف القرضاوي أو كتب وأدبيات قادة الجماعة الإسلامية والجهاد، المتوفرة لدينا أو المنتشرة على الإنترنت.





المستوى الثالث، يشتمل على نقد ومناقشة الكتب والمؤلفات الأساسية التي ساعدت بشكل مباشر أو غير مباشر على انتشار هذه الأفكار المتطرفة سواء أكانت مؤلفات علمية ذائعة الصيت، أو مؤلفات تنظيمية سرية متداولة ومنتشرة بين أفراد هذه الجماعات، وفي هذا المستوى يتم نقد كل كتاب على حدة، بطريقة علمية مؤصلة، حتى يستبين للقاريء تهافت الأفكار التي اشتملت عليها هذه الكتب. وعلى سبيل المثال لا الحصر.





وبالنسبة لمعالجة أمراض الشخصية التي انحرفت عن الدين والمجتمع والأمة واعتنقت الفكر الباطل وسلكت طريق الشر فتتم من خلال التركيز ثلاث جوانب في كل مطوية: (جانب شرعي وفكري وعلمي، جانب نفسي، جانب اجتماعي).





كما يتضمن المشروع، بيان المفهوم الشرعي الصحيح للجهاد في الإسلام، وأن مفهومه الصحيح بعيد كل البعد عما استقر في أذهان الكثير من المتطرفين من أن القتال شرع ابتداء لنشر الإسلام والدعوة إلى الله، فالمواجهة والقتال والصدام والمغالبة والحروب مع الآخر وسيلة لنشر الإسلام من وجهة نظرهم، بينما هو في حقيقته في القرآن والسنة وسيلة لحماية دولة الإسلام وحفظ مواطنيها ورعاية مصالحم من الاعتداء والظلم إذا وقع عليهم من عدو خارجي. فالجهاد بالقوة عند حدوثه للضرورة يدور تحت راية الدولة ومن خلال مؤسساتها كما كان الحال في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، ولم يكن عملًا فرديًا أو جماعيًا يخرج عن نطاق النظام العام الضابط للمجتمع المسلم، وأنه يحدث عند تهديد كيان الدولة والمجتمع المسلم من الآخرين ولا يصح مسمى الجهاد لأعمال الأفراد والجماعات، فلا يوجد جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء والأعراض والأموال.





كما سيتم بيان قضية المتغير الفقهي في قضية الجهاد وبطلان الاعتقاد بأن جميع ما ورد في الفقه الإسلامي فيما يخص الجهاد من الآراء والأحكام الاجتهادية وأقوال أهل العلم هي الشريعة الواجبة الاتباع في كل عصر، حيث أن ذلك يخرج عن الثوابت والقطعيات الشرعية إلى المتغيرات التي تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال.





وبالنسبة لقضايا الانتماء الوطني: فالهدف من هذا المحور بيان أن حب الوطن والانتماء إليه هو فريضة شرعية نابعة من الإيمان، وأن كل ما يخالف هذا الاتجاه هو مخالفة لمدلول الشريعة الإسلامية الغراء، وهو قبل ذلك من سمات الفطرة السليمة، ودليل على سلامة العقل والقلب، والتأكيد على ذلك من خلال بيان حال نبينا ﷺ والصحابة الكرام وسلفنا الصالح، مع التأكيد على مفهوم المحافظة على كيان الوطن ومؤسساته والتحذير من أن يصبح المسلم أداة لتخريب وطنه.





أما قضايا الخلافة: فالهدف هو بيان بطلان المنطلق الذي تنطلق منه الجماعات لهدم فكرة الأوطان والدول وإزالتها تحت زعم العمل على إعادة الخلافة. وبيان أن المعنى الصحيح لمهام الخلافة الإسلامية وهو الرعاية والعناية متحقق في شكل الدولة الحديثة التي تعمل على حفظ مصالح المسلمين ولكن بشكل يناسب طبيعة العصر الذي نحياه، التأكيد على أن ما تقوم به الجماعات من أعمال تحت زعم إعادة الخلافة هو باطل المنطلق والتنفيذ.





أما قضية مفهوم التمكين والنصرة، ويدور هذا المحور حول بيان المفهوم الصحيح لمعنى التمكين في القرآن الكريم وتحقيق النصرة للدين، وبيان بطلان مفهوم التمكين وطرق ووسائل تحقيقه عند الجماعات المتطرفة. فالتمكين للدين عمل إلهي وقدر رباني لا يتخلف، وبيان أننا مكلفون بالعمل بأوامر الله ورسوله ﷺ وترك النتائج لقدر الله، وبيان اتساع مفهوم التمكين للدين وأنه أوسع وأرحب من المعنى الضيق الذي تبنته الجماعات المتطرفة وهو التمكين السياسي والاستيلاء على السلطة، وعدم صحة تكوين مفهوم قاصر عن التمكين يقوم على جهود جماعة تزكي نفسها وترى أنها هي الوصية على أمة الإسلام دون سواها من عموم المسلمين. فليس طريق التمكين هو التكفير والصدام وسفك الدماء والخروج على الدولة، وإنما يكون التمكين للدين بتحقيق مقاصد الشريعة من تحقيق عمارة الأرض والاهتمام بنناء الإنسان عقيدة وسلوكًا.





وفيما يخص قضية الشريعة والحاكمية، فهو الهدف من هذا المحور هو بيان اتساع مفهوم الشريعة الإسلامية عن كونها مجموعة من الأحكام والحدود، وأنها تشمل الجوانب العقدية والتشريعية والأخلاقية، وتتسع لتشمل نواحي كثيرة مهملة في فكر ووجدان هذه الجماعات، ومن خلال ذلك يتبين لنا حقيقة واقعية وهي تمسك المجتمعات الإسلامية المعاصرة وأفرادها وحكامها بالشريعة الإسلامية، والحرص على عدم الخروج عليها، فلم ترفض المجتمعات حكم الله وإنما هي تدور مع حكم الله في صلاتها وصيامها وعبادتها ومعاملاتها وتشريعاتها. وبيان أن قضية الحدود أوسع من مفهوم معين للعقوبات. وبطلان القول بتوحيد الحاكمية.





وبالنسبة لمسألة التحذير من صفات الخوارج: الهدف من هذا المحور هو بيان حال طائفة الخوارج وذكر سماتها وصفاتها وبيان منهجها والتحذير من وقوع المسلم في طريقهم وضرورة التحلي بهدي النبي ﷺ.





أما رعاية المقاصد الشرعية: فهذا المحور هو بيان أن مقاصد الشريعة (حفظ النفوس، حفظ الدين، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل) هي ما يجب أن يدور حولها دين المسلم ودنياه وهي عنوان للإصلاح وعمارة الأرض وحفظ حضارة الإسلام والإنسانية وأن اعتناق غير هذا من الأفكار هو إفساد في الأرض وانحراف عن صحيح الدين.



