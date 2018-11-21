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طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:52 م
محمد صبحي
محمد صبحي
هاني حسين
قال الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية، إنه هناك 17 مليون فرد يتوفى بسبب أمراض القلب في العالم سنوياً، ويكون السبب الرئيسي في ذلك هو الدهون.

وأضاف "صبحي" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلاً: "الجسم به دهون مفيدة تحمي الجسم وهناك دهون ضارة".

وتابع: "الدهون تتكون في الجسم منذ الولادة، وعلاج الدهون مرتبط باتباع نظام معيشي غذائي متكامل، وممارسة الرياضة والمشي بصفة مستمرة واتباع نظام غذائي محدد يسهم بشكل مبير في علاج الدهون".
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