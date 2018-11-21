طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو

قال الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية، إنه هناك 17 مليون فرد يتوفى بسبب أمراض القلب في العالم سنوياً، ويكون السبب الرئيسي في ذلك هو الدهون.





وأضاف "صبحي" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلاً: "الجسم به دهون مفيدة تحمي الجسم وهناك دهون ضارة".



