قصص في حادث الروضة بعد مرور عام.. سيدة: زوجي المصاب مصدر صبري على فقدان ابني في الحادث.. وأطفال القرية مازالوا في حاجة إلى تأهيل نفسي بسبب فظاعة المشهد

رجل يفقد ابنه الوحيد طالب الهندسة ويدعم أحد شباب القرية ليحقق حلمه

إحدى الأمهات: دفنت ابني بيدي بعد أن استشهد فى المسجد

أحد المواطنين: كلنا نحتاج إلى تأهيل نفسى مكثف





رغم مرور عام على حادث قرية الروضة بشمال سيناء والذي راح ضحيته 308 من أبناء القرية، إلا أن أهالي القرية لديهم يقين بأنهم لن يغادروها إلى مكان آخر، ويطالبون باستمرار برنامج التأهيل النفسي لفظاعة المشهد، خاصة لأطفال القرية ممن كانوا داخل المسجد ونجوا من الحادث.وقالت صباح عبد الستار، رئيسة التمريض بالوحدة الصحية بقرية الروضة مركز بئر العبد، إنها أم الشاب أمير مجدي، 21 عاما، الذى استشهد فى «حادث الروضة»، يوم 26 نوفمبر الماضي 2017م.ورددت: «عايزين نجيب حق الشهداء ومنهم ابنى»، مؤكدة أنه مطلب رئيسي لكل الأمهات اللاتي فقدن أزواجهن وأولادهن في هذا الحادث المأساوي، مؤكدة أنها لن تنسى المشهد وهي تبحث عن زوجها وابنها بين أكوام اللحم التي أصيبت بطلقات الغدر.وأضافت: "أنا دفنت ابني بيدي بعد أن استشهد فى المسجد، وزوجي أصيب بثلاث طلقات نارية إحداها لا تزال مستقرة فى قدمه حتى الآن، حيث كان يعالج في المستشفى من أثر الإصابة".وأوضحت أن زوجها هو مصدر صبرها، وقالت: "برغم إصابته إلا أنه هو اللى بيصبرني ويقول لى ابنك شهيد"، مضيفة: "إحنا أصلا من شمال سيناء".وأكدت أنها تقيم مع زوجها وابنها البالغ عمره 9 سنوات، ولن يتركوا القرية وقالت: "مش هنمشى من القرية التي نعيش فيها منذ 21 عاما، وسنبقى بين أهلها الطيبين وهنجيب حق الشهداء".وأشارت إلى أن أطفال القرية مازالوا في حاجة إلى برنامج للتأهيل النفسي، وعلى الرغم من مرور عام على الحادث إلا أنهم حتى الآن يخافون الذهاب المسجد.ويلتقط أحد المواطنين من أهالى المنطقة الحديث حيث كان يقف إلى جوار السيدة ليقول: «كلنا نحتاج إلى تأهيل نفسي مكثف فما حدث لن ينسى، وحياتنا تغيرت رأسا على عقب»، ويتابع: «نرغب فى وجود طبيب مقيم فى الوحدة الصحية، بشكل دائم».المواطن سالم سليم عيد أصيب برصاصة فى الرأس والقدم، التي أثرت على حركته قائلا: إنه «يمتلك غرفة واحدة وصلها الترقيم الخاص بأعمال الترميم (الكود)، إلا أنه لم يتم إنجاز أى أعمال ترميم فيها»، لافتا إلى أن الذى يسكن الغرفة أحد أقاربه النازحين «أرملة وأطفالها» من الشيخ زويد.أما الدكتور سليمان شميط، الذى يشغل منصب مدير عام إدارة بئر العبد التعليمية، فقد ابنه الوحيد طالب الهندسة في الحادث كما أصيب هو أيضا فى الحادثة، لا يزال يتذكر ابنه، حيث كان أمله أن يستكمل تعليمه الجامعي ويحصل على بكالوريوس الهندسة لكن لم يمهله القدر لتحقيق حلمه واحتسبه عند الله شهيدا.وقال إنه يحاول أن يعوض حلمه في أحد شباب القرية وإنه «يدعم أحد الشباب بالقرية لإكمال مسيرته التعليمية، ليهون عليه ألم فراق ابنه، حيث إنه يدرس فى الجامعة»، لافتا إلى أن الدعم والتأهيل النفسي من الأسباب التى ستؤدى لاستعادة أهالى القرية عافيتهم، ومد الجسور مع المستقبل الذي يصقله العلم.