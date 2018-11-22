متحف النوبة بأسوان نافذة للتعرف على التاريخ الأصيل.. صور

يعد متحف النوبة بمدينة أسوان والذى تم افتتاحه في عام 1997، نافذة للتعرف على التاريخ الأصيل، حيث ظهرت فكرة إنشاء المتحف أثناء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة وتبنتها منظمة اليونسكو، وأعدت الدراسات لبنائه في أوائل الثمانينيات.



وعن الزيارات التي شهدها المتحف، كانت أبرز زيارة هي لأسرة الملك فاروق وعلى رأسهم الأمير عباس حلمى الذي أجرى زيارة للمتحف في نوفمبر العام الماضى ضمن فوج سياحى تركى مكون من 12 شخصًا بينهم بعض من أفراد العائلة المالكة وعدد من أصدقائهم.



كما يحرص العديد من زائري محافظة أسوان على زيارة متحف النوبة سواء من داخل المحافظة أو خارجها من السائحين الأجانب، ويتزايد الإقبال على زيارة المتحف خلال المناسبات والأعياد المختلفة مثل شم النسيم وعيدى الفطر والأضحى، وغيره من الفعاليات المتنوعة.



وحرص وزير الآثار خالد العنانى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على زيارة المتحف فى أول أكتوبر الماضى خلال زيارتهم لأسوان، حيث رافقهم خلالها اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، وقاموا بجولة داخل أروقته.



المتحف في منطقة أثرية من أجمل المناطق الموجودة بأسوان، حيث يحتل ربوة عالية تجاوره القباب الفاطمية الإسلامية ويتميز بالطراز النوبي المعماري الذى استوحاه المصممون من المقابر الفرعونية، وحصل المبنى على جائزة أجمل مبنى معمارى في العالم عام 2001.



ويضم مقتنيات رائعة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وكان المهندس محمود الحكيم قام بتصميم عمارة المتحف، حيث نفذه بمنتهى الدقة والروعة وجعله متناسبًا مع البيئة المحيطة بالمتحف من صخور وتلال وطبيعة الشمس الحارقة لمدينة أسوان.



ويتكون المتحف من ثلاثة أدوار، الأرضي يضم مدخلا رئيسيا وقاعة عرض وقاعة المحاضرات وقاعة لكبار الزوار وغرف الأمن والإدارة وغرفة مدير عام المتاحف، والدور الأول يضم الكافيتريا والمكتبة وأمناء المتحف وحجرات تصوير فوتوغرافي وميكروفيلم وإدارة المتحف والخدمات، والبدروم يحتوي على قاعة العرض الرئيسية ومعامل الترميم والورش ومخازن الآثار ومركز استقبال والمسرح المكشوف.



كما يضم المتحف حديقة متحفية على أعلى مستوى، وقطعا أثرية من عصور مختلفة، وكهف ما قبل التاريخ بنقوشه الصخرية الرائعة البيت النوبي وما يحيطه من بحيرة مئذنة على الطراز الإسلامي كله يتناسب مع الجبانة الفاطمية بهذه المنطقة 5000 سنة من التاريخ.



يحتوي المتحف على "بلانة وقسطل" هذا الكشف الذي قام به العالم الأثرى ووالترز امرى 1929-1931، والذي قال عنه علماء الآثار إنه لا يقل عن كشف مقبرة توت عنخ آمون في مصر، واكتشف هوارد كارتر عام 1924 في هذه المقابر مجموعة ثرية من الحلي، والأسلحة، وأوعية فخارية، وبرونزية، وتيجان فضية مرصعة بالأحجار الكريمة، ومصابيح برونزية تمثل القرن السادس الميلادي، والنوبة المسيحية وما يمثلها من أيقونات، وفرسكو، وأدوات وأوانٍ فخارية، وتوضيح للإدراك التدريجي للإسلام داخل النوبة، وبردية البقط، وملابس على الطراز المملوكي، وأوانٍ من الفخار المطلي على الطرز الفارسية.



ويعبر المتحف عن تمثيل للحياة في النوبة قبل التهجير من خلال السلال المتنوعة من سعف النخيل، وأدوات الري والزراعة، التعليم، والعمارة النوبية، والعادات والتقاليد النوبية المختلفة، بجانب وجود معرض النوبة الغارقة افتتح في 2001 تحت رعاية المكتب العلمي للسفارة الإيطالية، وهو عبارة عن معرض توثيقي يعرض الصور الفوتوغرافية للمواقع النوبية قبل الإنقاذ حوالي 180 صورة تبرعت بها البعثات التي عملت في منطقة النوبة منذ 1900 واستمرت لفترات متفرقة لمدة 60 سنة من خلال أعمالهم ألقوا الضوء على الفن والتراث الحضاري للنوبة.