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مرأة

3 أنواع سرطانات غير متوقعة يسببها التدخين

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:33 ص
التدخين
التدخين
آية التيجي
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أستاذ الأورام بجامعة المنصورة، ووكيل لجنة الصحة بمجلس نواب مصر، إن هناك العديد من العادات التي نرتكبها في حق أنفسنا وتجعلنا نصاب بالأورام السرطانية، ومن أخطرها التدخين.

وأضافت "عبد الحليم"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميعنا نعلم أن التدخين يمكن أن يصيب الشخص بسرطان الرئة، ولكن لا نعلم أن التدخين يمكن أن يتسبب في العديد من أنواع السرطانات الأخرى وغير المتوقعة.

وتابعت: أن التدخين أحد الأسباب التي يمكن أن تصيبك بالسرطان، في أكثر من منطقة في الجسم، حيث يمكن أن يتسبب في الإصابة بسرطان الثدي، والمثانة، مما يجعلها عادة خطير قد تدمر الصحة.

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