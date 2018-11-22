تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بالأزبكية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الأزبكية، بتجديد حبس 3 عاطلين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين عصابة لسرقة السيارات.





كانت قد تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأزبكية أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع الجلاء من ضبط عاطل أثناء شروعه فى سرقة سيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع".





واعترف المتهم بارتكابه واقعة سرقة سيارة أخرى من مهندس بترول تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة الهرم / جيزة.



