ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بالأزبكية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو خليفة
أمر قاضي المعارضات بمحكمة الأزبكية، بتجديد حبس 3 عاطلين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين عصابة لسرقة السيارات.

كانت قد تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأزبكية أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع الجلاء من ضبط عاطل أثناء شروعه فى سرقة سيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

واعترف المتهم بارتكابه واقعة سرقة سيارة أخرى من مهندس بترول تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة الهرم / جيزة.

وأضاف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالاشتراك مع ٢ آخرين تم ضبطهما.
loading...

ترشيحاتنا

سمية الخشاب: سعيدة بنجاح قلبي يا ناس

طلاب العلوم الإسلامية يزينون احتفالية المولد النبوي بالزي الأزهري ..صور

تامر بشير يكشف تفاصيل جديدة حول أسعار السيارات عقب إلغاء الجمارك

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة بعد غد

هل اقتربت نهاية وجود إيران وتركيا في سوريا؟.. الولايات المتحدة تطالب بإخراج الجميع باستثناء روسيا.. وموسكو تلعب دور العميل المزدوج.. هل فاجأت واشنطن أردوغان؟

حسام باولو: بعت موبايلي بـ800 جنيه علشان أخطب

رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو

خبير مائي: التواجد العربي في ملف سد النهضة لم يكن بالصورة التي نتمناها‏

أمطار تساعد في إطفاء حرائق كاليفورنيا لكنها تثير مخاوف من السيول

غدا استكمال التحقيقات مع عائشة الشاطر و5 آخرين في انتمائهم لجماعة الإرهابية

وزير التعليم: تلاميذ أولى ابتدائي لن يؤدوا امتحانات نصف العام

مشروع الإفتاء لتفكيك الفكر المتطرف.. إصدار مطويات وأبحاث علمية مُعمقة ووحدة للرسوم المتحركة.. إصدار 300 فيديو قصير بالرسوم المتحركة خلال العام الواحد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

فيديو

مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات ..فيديو
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو
طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟