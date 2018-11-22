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حوادث

تجديد حبس لص سرق توك توك بالإكراه

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو خليفة
أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر بتجديد حبس لص ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بسرقة توك توك بالإكراه.

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أثناء تفقدها للحالة الأمنية بمنطقة مساكن الشروق خلف النادي الأهلي من ضبط عاطل حال استقلاله "توك توك" وبحوزته "مطواة".

وبمناقشته عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها كرهًا عن قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، حيث تم التوصل للمجني عليه، وتبين أنه سائق (مصاب بجرح قطعي بالرأس).

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والدراجة البخارية واتهمهم بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته وقرر أنه حال سيره بالدراجة البخارية " توك توك " قيادته بمنطقة التبة دائرة القسم استوقفه المتهم بدعوى توصيله لمنطقة مساكن الشروق ـ دائرة القسم وعقب وصوله استولى منه على التوك توك قيادته كرهًا عنه عقب التعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزتة وفر هاربا، وأقر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.
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