تجديد حبس لص سرق توك توك بالإكراه

أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر بتجديد حبس لص ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بسرقة توك توك بالإكراه.





تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أثناء تفقدها للحالة الأمنية بمنطقة مساكن الشروق خلف النادي الأهلي من ضبط عاطل حال استقلاله "توك توك" وبحوزته "مطواة".





وبمناقشته عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها كرهًا عن قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، حيث تم التوصل للمجني عليه، وتبين أنه سائق (مصاب بجرح قطعي بالرأس).



