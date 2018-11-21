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حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالمنيب

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
تسبب حادث تصادم بين تروسيكل وميكروباص بمنطقة المنيب في إصابة 8 أشخاص بإصابات طفيفة وتم تقديم الاسعافات الاولية لهم.

تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة القصبجي بالمنيب بين سيارة ميكروباص وتروسيكل وأصيب سائق الميكروباص و 7 من مستقلى التروسيكل.

تم رفع اثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرر المحضر اللازم.
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