رد ناري من محمد صبحي على اتهامه بالنفاق للسلطة.. فيديو

رد الفنان محمد صبحي على إتهامه بالنفاق للسُلطة قائلا: «كل الكلام دا غط، الحاجات دي أنا مش ببصلها خالص».



وأوضح "صبحي" خلال لقائه عبر فضائية "أون إي": «لما يكون فيه صورة ليا أنا ومبارك في توشكي ومعايا ممثلين كتير، وأنا وهشام قنديل في حكم الإخوان، وأنا والسيسي، ييجي يقولوا محمد صبحي بتاع كل العصور».



وتابع: «الحاجات دي بيكون دمها تقيل، الناس بيردوا إنهم يجيبوا الحقيقية من يوتيوب»، وقال: «في شهر 9 عام 2010، عمرو الليثي بيقولي إنت رأيك ايه في التعديلات الدستورية، وقتها كان فيه تعديل علشان بندين، قولتله أنا أتمني إن يحكمني الرئيس حسني مبارك مدي حياته، وقطعوا الفيديو علي كدا ونزلوه، وكان باقي الفيديو بشرط إنه يعدل الماده الخاصة بإن مدة الحكم فترتين علشان ما نغرفش».