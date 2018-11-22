منظم موتور فيستيفال يكشف سبب اختياره سهل حشيش لإقامة السباق

قال حكم ربيع، منظم سباق «Festival Motor» المقام في مدينة سهل حشيش، إن تنظيم السباق استلزم مجهودًا كبيرًا من جميع القائمين على تنفيذه حتى يخرج بالصورة النهائية والتنظيم الجيد.





وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر بشير، ببرنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه شاهد أكثر من مكان في مصر داخل وخارج القاهرة لاستضافة السباق، وتم الاستقرار على سهل الحشيش؛ خاصة أنه يحتوي منطقة بها جبل يحقق مبدأ المغامرة في السابق.





وكشف منظم سباق Festival Motor، عن أن إجمالي مراحل السابق 90 كيلومترًا في الصحراء الشرقية مع وجود خبرة كبيرة في مجال تنظيم السباقات خرج السباق بهذه الصورة الرائعة مع تأمين كامل للمتسابقين في حالة حدوث أي أمر طارئ.