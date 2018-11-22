ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

خبير مائي: التواجد العربي في ملف سد النهضة لم يكن بالصورة التي نتمناها‏

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:23 ص
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
قال الدكتور عباس شراقي، الخبير المائي ورئيس قسم الموارد الطبيعية في معهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إن وزارة الموارد المائية والري تخطو خطوات جدية لتحقيق الاستدامة المائية من المياه، مشيدًا بأسبوع القاهرة للمياه الذي نظمته الوزارة في الفترة من 15 – 18 أكتوبر الماضي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم مناقشة أزمة المياه في مصر والمنطقة العربية ورفع الوعي عن الوضع المائي الحالي.

وِأكد "شراقي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية إبراز المشكلة المائية خلال فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي تم إطلاقه يوم الاثنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناقشة دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن أزمة المياه تهدد دول المنطقة العربية بأكملها بسبب موقعها الجغرافي شديد الجفاف، فضلا عن الظروف المناخية وقلة مياه الأمطار.

وأشار الخبير المائي إلى ضرورة الشراكة والتعاون بين دول الوطن العربي لبحث سبل مواجهة الأزمة المائية، لافتا إلى أزمة العراق المائية مع تركيا بسبب نهر الفرات وجفاف بعد المناطق، فضلا عن أزمة المياه في السودان والصومال، والشح المائي بدول الخليج.

وأضاف أن بعض دول العربي لديها أزمات مياه بسبب مشاركتها للمارد المائية مع دول خارج حدودها، مشيرا إلى أزمة المياه في مصر بسبب أن أكثر من 85% من مياه النيل تأتي من إثيوبيا، ما أبرز مشكلة سد النهضة، مؤكدا غياب الدور العربي في أزمة سد النهضة.

وتابع: "التواجد العربي في ملف سد النهضة لم يكن بالصورة التي نتمناها"، مشيرا إلى غياب دور الجامعة العربية في مشكلة سد النهضة حتى الان مؤكدا على أهمية تعاون الدول العربي في الأزمة خلال الأسبوع العربي للتنمية، وقيام الجامعة العربية بدورها في حل المشاكل العربية خاصة في حالة تدخل دول أجنبية، لافتا إلى ضرورة الشراكة الاقتصادية والاستثمار في الوطن العربي في مشاريع المياه وتكنولوجيا الزراعة".
loading...

ترشيحاتنا

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

الملك سلمان يفاجئ طفلة سعودية بكت بسبب عدم لقائه.. فيديو

مايسة شوقي تعرض رؤيتها لتطوير ملف السكان خلال ملتقى الخبراء بالمجلس القومي

حالة الطقس .. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري غدا

الشناوي: الصباحي ذبح بيراميدز تحكيمياً أمام دجلة

وزير التعليم: تلاميذ أولى ابتدائي لن يؤدوا امتحانات نصف العام

سفير السعودية في أمريكا: ميليشيا الحوثي اخترقت وقف الهجمات الصاروخية

الأهلى يتلقى خبرا سارا فى الامارات قبل مواجهة الوصل فى كأس زايد

طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو

3 أنواع سرطانات غير متوقعة يسببها التدخين

الهيئة العربية للتصنيع تعلن عن خبر سار بخصوص السيارات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

فيديو

مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات ..فيديو
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو
طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟