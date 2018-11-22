قصور وبيوت أسوان الثقافية تحتفل بأعياد الطفولة.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأشطة الثقافية والفنية ببيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان .



فى قصر ثقافة أسوان أقيمت إحتفالية بمناسبة أعياد الطفولة تضمن إفتتاح معرض فنون تشكيلية وحرف بيئية ، بجانب تقديم عروض فنية وإستعراضات "فى الكتب قرينا ، الننى الننى ، أم النبى ، كلنا واحد ، بحار ، صدفة ، واه جلى "، إضافة إلى تقديم عروض مواهب فى "الشعر والغناء والعزف على الفلوت" وسابقات ثقافية بالتعاون مع عدد من المدارس المشاركة فى الإحتفال.



وفى قصر ثقافة حسن فخر الدين أقيمت ورشة فنية ( فن الإورجامى) لعدد من طلاب مدرسة الشيخ مرسى الإعدادية أدراتها منال رشاد مدرس تربية فنية ، كما عقدت بقصر ثقافة دهميت محاضرة ( تعزيز قيم التسامح فى المجتمع المصرى ) ألقاها وليد محمد عبد العليم ، وتم أيضًا فى قصر ثقافة كركر أقيمت ورشة حكى حول ( لمأكولات الشعبية فى مصر) أدراتها منى صبرى .



وفى قصر ثقافة كوم أمبو عقدت محاضرة ( كيفية محارب العنف فى المدارس ) ألقاها كمال عبيد بمدرسة الشهيد فتحى أيمن الإعدادية ، وفى بيت ثقافة نجع الفرس أقيمت ورشة أشغال فنية (تدوير مخلفات) أدارها أحمد محمود عرابى مدرس تربية فنية .



وفى قصر ثقافة خور عواضة عقدت محاضرة (تعزيز حماية النشء من كل صور العنف) ألقاها عبد الدايم الحجاجى مدرس أول لغة عربية ، وفى بيت ثقافة توشكى أقيمت مناقشة كتاب (حياة محمد) لمحمد حسين هيكل أدراها جمال سليمان ، وفى بيت ثقافة دراو عقدت ندوة (دور الثقافة فى القضاء على الأفكار المتطرفة) ألقاها أحمد محمد على ، ومكتبة درة النيل عقدت محاضرة ( ثقافة الحوار والإختلاف فى الفكر الاسلامى) ألقاها الشيخ محمد عبد العزيز بأوقاف أسوان.