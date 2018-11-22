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مصطفى الفقي: حسني مبارك لم يحب الظهور على التليفزيون

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:27 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان متابعًا جيدًا للتليفزيون، حيث كان يقوم على متابعة البرامج، مؤكدًا أنه كان يرسل هدايا شخصية للمذيعين والإعلاميين الجديدين، تشجيعًا ودعمًا لهم.

وأشار "الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن حسني مبارك لم يحب الظهور على التليفزيون إلا للضرورة، على خلاف الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي طالما ظهر كثيرًا بمختلف المناسبات.

ونوه المفكر السياسي، بأن التليفزيون لعب دورًا كبيرًا خلال ثورة يناير 2011، حيث نقل الأحداث مباشرة للمواطنين من داخل ميدان التحرير، وشارع محمد محمود؛ مما أثار المشاعر الانفعالية الوطنية داخل الجماهير.

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