احتفالية شعبية لمجدي يعقوب من أبناء أسوان بمناسبة عيد ميلاده ..صور

فى مظاهرة حب "عرفانًا بالجميل" استقبل مركز القلب بأسوان عددًا من أبناء المحافظة الذين توجهوا لتنظيم احتفالية شعبية بمناسبة عيد ميلاد جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب.





ومن جانبه قال الصحفي موفق أبو النيل صاحب فكرة إقامة الاحتفالية إنه تم تنظيمها للاحتفال بيوم مولد الدكتور مجدى يعقوب وحضرها 25 شخصًا داخل مركز القلب بأسوان بناءً على طلب المحتفى به بأن تكون الاحتفالية بسيطة، حرصًا من الدكتور يعقوب على وقته الذي خصصه لعلاج المرضى بالمجان .





وأضاف موفق أبو النيل أن الإحتفالية تم تنظيمها بالتزامن مع يوم مولد جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب حيث إن الهدف من الاحتفالية الشعبية هو اعتراف بالجميل للطبيب الإنسان الذي أقام مؤسسة مجدى يعقوب بأسوان ليعالج المرضى خاصة الأطفال بالمجان.



