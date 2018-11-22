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توك شو

تاجر سيارات: حركة السوق متوقفة منذ سبتمبر الماضي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
صدى البلد
توك شو
كشف أحمد البري، صاحب معرض سيارات مستعملة، عن تأثير قرار إلغاء الجمارك على السيارات على السوق المحلية. 

وقال "البري"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن بعض المواطنين يتوقعون انخفاض أسعار السيارات بعد تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهذا غير صحيح، معلقًا: «فيه ناس فاكرين العربية هيبقى ببلاش».

وأضاف «سوق السيارات متوقفة منذ شهر سبتمبر ظنًا أن الأسعار ستنخفض، رغم أن السيارة التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه سينخفض سعرها بقيمة 50 ألف جنيه فقط وليس كما يظن المستهلك».
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