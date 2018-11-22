تاجر سيارات: حركة السوق متوقفة منذ سبتمبر الماضي

كشف أحمد البري، صاحب معرض سيارات مستعملة، عن تأثير قرار إلغاء الجمارك على السيارات على السوق المحلية.





وقال "البري"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن بعض المواطنين يتوقعون انخفاض أسعار السيارات بعد تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهذا غير صحيح، معلقًا: «فيه ناس فاكرين العربية هيبقى ببلاش».



