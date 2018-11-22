مجلس النواب يكرم بطل الريشة الطائرة في أولمبياد الشباب

كرّم رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال أمس، الأربعاء، أبطال مصر الفائزين في منافسات الألعاب الأولمبية 2018 في الأرجنتين.





وحرص "عبد العال"، على تكريم محمد مصطفى كامل، بطل الريشة الطائرة، وصاحب برونزية أولمبياد الشباب بالأرجنتين، إضافةً إلى رئيس الاتحاد، هشام التهامي.





وكان البرلمان قد وجه الدعوة إلى جميع الأبطال الذي نجحوا في حصد ميداليات في أكبر محفل عالمي رياضي للشباب، إضافةً إلى رؤساء اتحاداتهم، إلى جانب الثنائي سارة سمير، ومحمد إيهاب، اللذين حققا إنجازًا في بطولة العالم للأثقال.





يذكر أن مصر قد حققت في أوليمبياد الأرجنتين بوينس آيرس 2018 ، 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و7 برونزيات.