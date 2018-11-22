فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

أطلق مصمم الأزياء الألباني فالدرين ساهيتي، مجموعة جديدة من أحدث تصميمات فساتين الزفاف.





وشملت المجموعة باقة مميزة من فساتين ذات التصميمات المتنوعة، وتميزت الموديلات بالقصات الراقية التي صنعت بالأقمشة الفخامة التى تمنح كل فتاة إطلالة خيالية يوم زفافها.





كما اتسمت الفساتين بتطريزات الأزهار، فزينت زهور الدانتيل وحبات الكريستال التنانير الكاملة الضخمة، إلى جانب الأزهار ثلاثية الأبعاد الجميلة، ولم تغب عن التشكيلة أيضا بعض الفساتين التقليدية الأخرى، مثل فستان التول بلا أكمام من الدانتيل المزين.



