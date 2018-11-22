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التعليم: الأمهات أشبه بالألتراس والسوشيال ميديا منصة لأصحاب المصالح

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:31 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم
حسام الحارتي
استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما ينشره مستخدمو "السوشيال ميديا"، مؤكدًا أنه لا يوجد مثله على مستوى العالم، معلقًا "ده مش الرأي العام ده أشكال جديدة من الألتراس الإلكتروني".

وأضاف "شوقي"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن الـ"سوشيال ميديا" يحارب جهود وزارة التربية والتعليم، ويقضي على حركة التقدم الذي يشهده القطاع في الوقت الحالي، قائلًا "غير معترف بها".

وتابع وزير التعليم: "مجموعات من أمهات مصر أشبه بالألتراس وأصبحن منصة لأصحاب المصالح، وليس لدينا رفاهية الوقت للتعامل معهن".
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