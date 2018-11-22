ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

مصطفى عاطف ينشد في حب النبي بمدينة الأزهر الجامعية ..صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:51 ص
صدى البلد
محمد شحتة
نظَّم فريق "أزهريون على المنهج"، نشاطًا طلابيًا بجامعة الأزهر، وأقاموا احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف داخل المدينة الجامعية للبنين بالقاهرة. 

وتضمن الحفل، فقرات إنشادية ألقاها المنشد مصطفي عاطف، أحد خريجي كلية الدراسات الإسلامية والعربية، إضافةً إلى إلقاء قيادات الجامعة الحاضرين كلمات أكدوا خلالها ضرورة اتّباع سُّنة النبي، وحث الطلاب على تحصيل العلم؛ ليكونوا خير قدوة لزملائهم. 

حضر الاحتفالية الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور محمود الصاوي، وكيل كلية الإعلام، والدكتورة أميمة فهمي، وكيل كلية الدراسات الإنسانية، ولفيف من المديرين.

loading...

ترشيحاتنا

انتحار طبيب أمراض نفسية وعصبية من أعلى برج سكنى فى دمنهور

جميلة عوض متهمة بتقليد ميريام فارس..صور

مدرب الترجي يرد على مطالبات الاهلي بإعادة مباراة النهائي الأفريقى

الدرندلي يكشف آخر تحركات الأهلى فى أزمة حكم مباراة الترجي وأول أغسطس

أطول فتاة في العالم عمرها 11 عاما فقط.. فيديو وصور

أحمد موسى: تأثير إلغاء الجمارك على السيارات كارثي

كلاب برية شرسة تفترس امرأة صينية.. فيديو

شاب بلجيكي يحرج الرئيس الفرنسى ويلقنه درسا قاسيا

موجز البلد.. تدريبات الأهلى بالإمارات.. حبس محمد رمضان.. سقوط طائرة شراعية

الهيئة العربية للتصنيع تعلن عن خبر سار بخصوص السيارات.. فيديو

الفاف يتجاهل إيقاف حكم مباراة الاهلى والترجى وغضب عارم فى الجزائر

محمد صلاح يظهر فى التشكيل الأسبوعي لفيفا 19 لأول مرة هذا الموسم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

فيديو

رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو
طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو
برلماني يتقدم بمقترح منع الأطباء من مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والخاص معا
الهيئة العربية للتصنيع تعلن عن خبر سار بخصوص السيارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟