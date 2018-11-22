مصطفى عاطف ينشد في حب النبي بمدينة الأزهر الجامعية ..صور

نظَّم فريق "أزهريون على المنهج"، نشاطًا طلابيًا بجامعة الأزهر، وأقاموا احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف داخل المدينة الجامعية للبنين بالقاهرة.





وتضمن الحفل، فقرات إنشادية ألقاها المنشد مصطفي عاطف، أحد خريجي كلية الدراسات الإسلامية والعربية، إضافةً إلى إلقاء قيادات الجامعة الحاضرين كلمات أكدوا خلالها ضرورة اتّباع سُّنة النبي، وحث الطلاب على تحصيل العلم؛ ليكونوا خير قدوة لزملائهم.





حضر الاحتفالية الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور محمود الصاوي، وكيل كلية الإعلام، والدكتورة أميمة فهمي، وكيل كلية الدراسات الإنسانية، ولفيف من المديرين.