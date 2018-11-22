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رياضة

كارتيرون: أعترف بالفشل في حصد لقب دوري الأبطال.. وهذا سبب انفعالي على اللاعبين

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:02 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
محمد رشاد
أقرّ باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفشله هذا الموسم في تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن خسارة اللقب سبب عصبيته على اللاعبين خلال المران الأخير بالإمارات؛ قبل خوض لقاء الوصل بكأس زايد للأندية الأبطال العرب.

وقال "كارتيرون"، فى تصريحاته لقناة الأهلي، "خسارة اللقب الإفريقي في المباراة النهائية إخفاق، لابد أن نعترف بالفشل، لا يوجد حل سوى الفوز على الوصل لإرضاء الجماهير، وإقناعهم بأن المارد الأحمر فريق جيد يمكنه المنافسة والخروج من هذه الكبوة".

وبرَّر المدرب الفرنسي، عصبيته على لاعبيه، قائلًا: "إنهم يتقبلون انفعالي وكلماتي الحادة، لابد من التحدث بصرامة لأنه يتبقى على اللقاء ساعات قليلة فقط؛ من أجل رفع درجات التركيز، ووضعهم على الطريق الصحيح؛ لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة مهمة أمام الوصل، تنتظرنا مباريات عديدة في الدوري، وأتمنى أن تكون مباراة الوصل مجرد بداية لاستعادة سلسلة الانتصارات".

وتابع المدير الفني للأهلي: "هناك غيابات ولكن لقاء الوصل سيكون فرصة أيضًا للدفع بعناصر أخرى، ودم جديد، ودافع لهم لإثبات أنفسهم، وإرضاء الجهاز الفني، وإرضائي بشكل شخصي".

وأتم كارتيرون حديثه، قائلًا "سنبذل أقصى جهد حتى لو حضر مباراة الوصل مشجع واحد فقط للأهلي، لابد أن نلعب بفخر وشخصية فريق كبير، لنثبت أن ما حدث أمام الترجي أن التوفيق لم يحالفنا".

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