وزير التعليم: تلاميذ أولى ابتدائي لن يؤدوا امتحانات نصف العام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ تلاميذ الصف الأول الابتدائي لن يؤدوا امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي 2018 /2019.





وأكَّد "شوقي"، في تصريحات له عبر جروب "ادعم د. طارق شوقي" على "واتس آب"، أنه لا توجد امتحانات في النظام الجديد في السنوات الأربع الأولى.





وكانت إحدى أولياء الأمور، قد وجهت لوزير التربية والتعليم عبر الجروب المذكور، استفسارًا، مضمونه: "دكتور طارق بعد إذنك هل الصف الأول الابتدائى ليه امتحانات نصف العام هى ومرحلة كي چي؟ ولو آه، مين هيحدد المواعيد الوزارة أم كل مدرسة؟".