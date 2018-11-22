وزير الشباب والرياضة يكشف رؤية المرحلة القادمة عقب توجيهات الرئيس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووجه رئيس الجمهورية بتكثيف برامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضة والتي تساهم في تشجيع الشباب والنشء على المشاركة في العمل الجماعي والتطوعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.





وخلال الاجتماع عرض وزير الشباب والرياضة تقريرًا حول المشروعات التي تنفذها الوزارة وفي مقدمتها الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة استاد القاهرة الدولي، فضلًا عن مشروعات تطوير عدد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك المشروعات الشبابية والرياضية التي تم الانتهاء منه مؤخرًا مثل المدينة الشبابية بالغردقة ومركز التعليم المدني بدمياط الجديدة ونادي الإسماعيلي بأرض النخيل والصالة المغطاة بالعريش، وأيضًا المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مركز شباب الأسمرات ومشروع تطوير مركز شباب الاستاد بمحافظة بورسعيد ومشروع تطوير استاد المنيا الرياضي ومشروع إنشاء مضمار للدراجات باستاد القاهرة الدولي والمقرر له أن يستضيف أول بطولة عالم في مصر عام 2020.





كما عرض الوزير خطة تحقيق الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، بما في ذلك المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني والمنتديات الشبابية ومراكز الطب الرياضي وغيرهم من المنشآت.





وأضاف السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدكتور أشرف صبحي استعرض خلال الاجتماع آخر تطورات المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا والمشروع القومي للناشئين، بهدف توسيع قاعدة اللاعبين وإمداد المنتخبات القومية بالموهوبين رياضيًا وتكوين قاعدة من اللاعبين المحترفين وتسويقهم عالميًا، فضلًا عن توفير مزيدٍ من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال اللاعبين والأجهزة الفنية والتدريبية والإدارية.





وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أكد "صبحي"، أن خلال الفترة القادمة، ستكون المهمة دفع قطاعي الشباب والرياضة بسلسلة من الخطط والبرامج والمشروعات والسياسات المحددة لضمان تقديم الخدمات الشبابية والرياضية للشباب المصري بجودة عالية، والرسالة من ضمنها إطلاق سياسة وطنية للشباب وللرياضة يشارك فيها فئات المجتمع كافة، وتوفير فرص عمل لائقة، وإطلاق فرص الاستثمار الرياضي، فالاستثمار الرياضي سيوفر كثيرًا من فرص العمل للشباب المصري.





أضاف "صبحي"، "نسعى أن تكون العلاقات الرياضية والشبابية قوة ناعمة لمصر، ونركز خلال الفترة القادمة على العلاقات الرياضية والشبابية الدولية، فلدينا مشاركات مصرية إفريقية وقارية، ولدينا برامج تأهيلية وخطط للاستعداد لتلك المشاركات حتى يرتفع علم مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية، وستكون مصر خلال الفترة المقبلة جاذبة للأحداث الكبرى، فمصر تمتلك أصولا رياضية وشبابية قادرة على استضافة أكبر البطولات والأحداث الدولية الكبرى".