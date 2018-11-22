طلاب العلوم الإسلامية يزينون احتفالية المولد النبوي بالزي الأزهري ..صور

نظم معهد العلوم الإسلامية التابع لقطاع المعاهد الأزهرية، ندوة تثقيفية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.
وشارك في الحفل، الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد المالكي، باحث شرعى بمشيخة الأزهر الشريف، والأستاذة آمال أبو النصر، مدير رعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية.
وحاضر فى الندوة فضيلة الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد المالكي، وشيخ المعهد، الشيخ سعد عبدالمنعم حجازى.
وتألق طلاب معهد العلوم الإسلامية في افتتاحهم واختتامهم للندوة بالقرآن الكريم، وارتدائهم الزي الأزهري في مشهد جمالي يعبر عن قيمة ومكانة الأزهر، وتم تقديم عدد من الفقرات المميزة، من الابتهالات والأناشيد باللغتين العربية والإنجليزية.