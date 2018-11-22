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رياضة

طاهر محمد طاهر: اختبرت في المقاولون بتي شيرت النادي الأهلي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:33 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد رشاد
كشف طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، ومنتخب مصر، عن بداية مشواره مع الساحرة المستديرة إلى أن بزغ نجمه فى الملاعب المصرية.

وقال "محمد"، لقناة "أون سبورت"، "مثل أي طفل صغير كنت أحلم باللعب في الأهلي أو الزمالك، بدأت ممارسة كرة القدم في نادي الجزيرة وعمري 4 سنوات، ثم ذهبت إلى اختبارات نادي المقاولون".

وأفصح "عندما ذهبت لاختبارات الناشئين في المقاولون كنت أرتدي قميص الأهلي ، ثم وقعت عقدا مع المقاولون ومع مرور الوقت أصبحت لاعبًا في الفريق الأول، ولعبت مع أكثر من مدرب مثل محمد رضوان وحسن شحاتة وطارق العشري ومحمد عودة".

وأتم حديثه "كذلك خضت فترة احتراف في الدوري الفرنسي وعدت مرة أخرى للمقاولون وأخيرا تم اختياري في منتخب مصر".

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