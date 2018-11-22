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عايدة الأيوبي تتألق في ذكرى الاحتفال بمولد النبوي الشريف

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:05 ص
عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي
حسام الحارتي
حلَّت المنشدة والمطربة عايدة الأيوبي، ضيفةً على الإعلامية مني الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، للحديث عن كواليس وأسباب اختفائها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.

وأبهرت الأيوبي الجماهير ببعض الأغاني الديني والأناشيد الصوفية، للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مما دفع الجماهير المتواجدة داخل الاستديو إلى التصفيق الحاد.

وكشفت عن سبب اختفائها طوال الفترة الماضية وأسباب اتجاه الي الغنائي الديني، إضافةً إلى مهنة الأساسية التي تمارسها في الوقت الحالي.

وتحدثت عن مكتشف الحاسة الغنائية التي تملكها وهو الشيخ طه جابر، الذي ساندها طول مسيرتها الفنية.

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