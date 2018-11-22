ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كريم حافظ: حالة واحدة تفصلني عن الانتقال للأهلي في يناير

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:32 ص
كريم حافظ
كريم حافظ
محمد رشاد
كشف كريم حافظ، ظهير أيسر باشاك شهير التركي، عن كواليس ارتباطه بالانتقال إلى الأهلي في يناير المقبل، مشيرا إلى أن حالة واحدة تفصله عن ارتداء الفانلة الحمراء.

وقال "حافظ"، عبر برنامج "اللعيب" بقناة "إم بي سي مصر"، "أي لاعب يتمنى الانتقال للأهلي والزمالك، فهما أكبر ناديين في إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي، أسمع فقط كلامًا يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أتمنى اللعب لأحد الفريقين، إلا أنني لا أفكر في العودة إلى مصر حاليًا وأسعى للاستمرار في الاحتراف الأوروبي".

وأضاف اللاعب، "تحدثت مع وكيل أعمالي الفرنسي، وطالبته بالبحث عن عرض احتراف أوروبي إذا استمر عدم مشاركتي في المباريات حتى يناير المقبل، أعاني إصابة في الوقت الحالي وأجلس بديلًا لجايل كليشي، ظهير أيسر أرسنال، ومانشستر سيتي السابق، وعقدي إعارة لمدة موسم مع إمكانية البيع".

وتابع: "وكيلي على علاقة قوية بـ باتريس كارتيرون، وقال لي إن الأهلي يعاني أزمة في مركز الظهير الأيسر، ولا أمانع الانتقال إلى الأهلي إذا لم أجد عرضًا مناسبًا في أوروبا، لقد لعبت بناشئي الأهلي 6 أعوام، ثم رحلت لإحدى أكاديميات وادي دجلة ومنها انتقلت إلى أوروبا".

loading...

ترشيحاتنا

حكم كفالة اليتيم غير المسلم

فرقة موسيقية إسرائيلية تقيم حفلا في إسطنبول ..فيديو

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تنفيذ خطة تجميل وتطوير شوارع مدينة الزقازيق

كريم نيدفيد: الأهلي يحتاج إلى أولاده ولن أتخلى عن الفريق

جهاز كشف الجريمة.. طريقة جديدة لكشف الجاني قبل وقوع الجريمة

احتفالية مشتركة بين مكتبة مصر الجديدة وقصور الثقافة باليوم العالمي للطفل

تامر بشير يكشف تفاصيل جديدة حول أسعار السيارات عقب إلغاء الجمارك

خدمات مرورية في محيط الإصلاحات على الدائري من المريوطية حتى الأوتوستراد

حكم إخراج الزكاة من مال الصبي الصغير

طريقة عمل صيادية سمك بأسهل الخطوات

خبير مائي: التواجد العربي في ملف سد النهضة لم يكن بالصورة التي نتمناها‏

معلومات لا تعرفينها عن بوتكس المعدة لإنقاص الوزن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

فيديو

مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات ..فيديو
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو
طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟