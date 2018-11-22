كريم حافظ: حالة واحدة تفصلني عن الانتقال للأهلي في يناير

كشف كريم حافظ، ظهير أيسر باشاك شهير التركي، عن كواليس ارتباطه بالانتقال إلى الأهلي في يناير المقبل، مشيرا إلى أن حالة واحدة تفصله عن ارتداء الفانلة الحمراء.





وقال " حافظ "، عبر برنامج "اللعيب" بقناة "إم بي سي مصر"، "أي لاعب يتمنى الانتقال للأهلي والزمالك، فهما أكبر ناديين في إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي، أسمع فقط كلامًا يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أتمنى اللعب لأحد الفريقين، إلا أنني لا أفكر في العودة إلى مصر حاليًا وأسعى للاستمرار في الاحتراف الأوروبي".





وأضاف اللاعب، "تحدثت مع وكيل أعمالي الفرنسي، وطالبته بالبحث عن عرض احتراف أوروبي إذا استمر عدم مشاركتي في المباريات حتى يناير المقبل، أعاني إصابة في الوقت الحالي وأجلس بديلًا لجايل كليشي، ظهير أيسر أرسنال، ومانشستر سيتي السابق، وعقدي إعارة لمدة موسم مع إمكانية البيع".





وتابع: "وكيلي على علاقة قوية بـ باتريس كارتيرون، وقال لي إن الأهلي يعاني أزمة في مركز الظهير الأيسر، ولا أمانع الانتقال إلى الأهلي إذا لم أجد عرضًا مناسبًا في أوروبا، لقد لعبت بناشئي الأهلي 6 أعوام، ثم رحلت لإحدى أكاديميات وادي دجلة ومنها انتقلت إلى أوروبا".