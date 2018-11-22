ياسمين موسى: حبي للسيارات كان دافعا للاشتراك بسباق شرم الشيخ

قالت المتسابقة ياسمين موسى، إن حبَّها للسيارات كان دافعًا لها للاشتراك في سباق بشرم الشيخ «Ghibli Raceway».





وأضافت "موسى"، خلال لقائها مع الإعلامي تامر بشير ببرنامج «دوس بنزين» على قناة "صدى البلد"، أنها «شاركت في أول سباق سيارات في أبريل الماضي، وشعرت بإحساس مختلف جعلها تواصل المشاركة في السباقات المتتالية»، مشيرةً إلى أن السباق يخرج طاقة السائق خلال القيادة في الشارع.





وتابعت: «نتائجي بدأت تتحسن وأعتبر الفترة الماضية تدريبًا، وسأدخل في المنافسة الفترة المقبلة».





وفى نفس السياق قالت المتسابقة سلمى سليم، إنها شاركت في 4 مسابقات، حيث تعتبر هذه الفترة تدريبًا، كي تتمكن من دخول المنافسة الفترة المقبلة.





واستطردت «بشجع كل الشباب لخوض التجربة والاشتراك في سباق سيارات»، معربة عن أمنيتها في تحقيق مركز متقدم بسباق «Ghibli Raceway».