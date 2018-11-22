المصري يحتضر بعد التوأم.. البورسعيدي يفقد 7 نقاط في 3 مباريات ويسجل هدفا وحيدا ويشارك الأهلي في تذيل الدوري

ليلة حزينة عاشتها جماهير فريق المصري البورسعيدي مساء أمس، الأربعاء، دفعتهم لندب حظهم على رحيل التوأم حسن عن الجهاز الفني للفريق أوائل الشهر الجاري.





يأتي ذلك عقب تلقي فريق المدينة الباسلة خسارة قاسية أمام نظيره حرس الحدود في المباراة التي جمعت بينهما بملعب المكس بمحافظة الإسكندرية.





وحل المصري ضيفا على حرس الحدود لملاقاته في إطار الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم، في اللقاء الثالث للفريق البورسعيدي تحت القيادة الفنية لميمي عبد الرازق.





انهيار المصرى





أدار ميمي الفريق البورسعيدي فنيا في 3 لقاءات منذ توليه المسئولية خلفا للتوأم حسن، أمام فريق الإسماعيلي، وفريق وادي دجلة، وفريق حرس الحدود.





وفشل المصري، في تحقيق أي فوز خلال الـ 3 مباريات، بعدما حقق تعادلين وتلقى خسارة وحيدة، لتنسى الجماهير طعم الـ 3 نقاط.





ففي المباراة الأولى أمام الدراويش، انتهى اللقاء بتعادل سلبي بدون أهداف، وفي المباراة الثانية انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي أمام وادي دجلة بهدف لكل فريق، في مباراة ركلات الجزاء الضائعة، حيث أهدر أحمد شكري ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 14، كما أهدر السيد سالم ركلة جزاء لوادي دجلة في الدقيقة 34.





إحصائيات سيئة للمصرى





فقد تلقى الفريق البورسعيدي أكبر خسارة له هذا الموسم، عندما خسر بثلاثية نظيفة أمام مضيفه حرس الحدود.





وبذلك فإن المصري حصل على نقطتين فقط من أصل 9 نقاط كانت في المتناول خلال الـ 3 مباريات، بنسبة 0.2 من عدد النقاط.





كما سجل الفريق هدفًا وحيدًا خلال الـ 3 مباريات بنسبة تهديفية ضعيفة لا تتخطى 0.3 هدف لكل مباراة، كما اهتزت شباكه 4 مرات خلال الـ 3 مباريات بنسبة 1.3 هدفا لكل مباراة.





وتجمد رصيد المصري بقيادة مديره الفني ميمي عبد الرازق عند 12 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الاهلى الأخير الذى خاض 6 مباريات فقط فى الدورى .





اجتماع طارئ





وعقد مجلس إدارة المصري، اجتماعا عاجلا داخل مقر النادي ، عقب هزيمة الفريق أمام حرس الحدود، 0-3،مباشرة خاصة بعد ضياع النقطة الـ7 في آخر 3 مباريات.





وبحث المجلس جميع الحلول المطروحة، وعلى رأسها توجيه الشكر إلى ميمي عبدالرازق، كما أن فكرة تجديد الثقة فيه مطروحة أيضا، ولكن بنسبة أقل، خاصة أن نتائج الفريق ليست جيدة.





إقالة عبد الرازق





وطرح بعض اعضاء مجلس الادارة بعض الأسماء لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا لميمى عبد الرازق، منها أحمد حسام ميدو وإيهاب جلال، بجانب إمكانية التعاقد مع مدرب أجنبي.





وبحث المجلس ايضا بعض القرارات التى كان من ضمنها إيقاف مستحقات اللاعبين وتوقيع غرامات على المقصرين، بحسب تقرير ميمي عبدالرازق.





استقالة جماعية





ولوح مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، تقديم استقالة المجلس إلى الجمعية العمومية في الاجتماع الطارئ لامتصاص الغضب الجماهيرى المشتعل داخل المدينة الباسلة .





الدكتور يرفض المقارنة بالعميد





وعلى الناحية الاخرى رفض الدكتور ميمى عبد الرازق المقارنة بالعميد حسام حسن المدير الفني السابق للمصري موضحا أن حسام حقق إنجازا مع المصري ولكنه ترك الفريق بسبب هذه الظروف الصعبة وعلى رأسها الملعب بدليل أن الفريق قدم أفضل أداء له حين لعب في ملعب برج العرب فقط قائلًا: "لن أمسك مسدسًا وأطلق الرصاص على الجميع كي أعيد الانضباط للفريق".





ميمى: لن أكون كبش فداء



