رانيا هاشم: نستقبل جيلا يؤمن بأن الشباب هو الذي يبني المستقبل ..فيديو

قالت الإعلامية رانيا هاشم، إن مصر بصدد استقبال جيل مختلف يؤمن بأن الشباب هم من يبنون المستقبل.





وأضافت "هاشم"، خلال تقديمها برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "On E"، أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس السيسي لمعرفة ما يُقدم إلى الشباب، لافتة إلى أنه كان هناك اجتماع للرئيس السيسي مع وزير الشباب والرياضة، وتم استعراض عدد كبير من المشروعات والبرامج التي تقدمها الوزارة لصالح الشباب.





وأوضحت أن البرامج تضمنت توفير فرص عمل، وتقديم مستقبل ملائم لهم، إضافةً إلى زيادة عدد المنشآت الرياضية، إيمانًا من الدولة بأن العقل السليم في الجسم السليم.