صحيفة تونسية: مهدي عبيد منهار وملازم الفراش منذ مباراة الأهلي والترجي

أكد رئيس لجنة التحكيم الجزائرية، أن الجامعة الجزائرية تقدمت بطعن في قرار إيقاف عبيد شارف بعد قرار إيقافه من قبل الـ "كاف" عقب الجدل التحكيمي الذي اُثير عقب نهائي أفريقيا بين الأهلي و الترجي التونسي.





وأكدت لجنة التحكيم حسب ما نشرته صحيفة الصريح التونسية أن الحكم كان منهارا، هذا كما تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن ملازمة عبيد فراش المرض بعد الضغط والحملة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.



