في ندوته بـ صدى البلد.. الإعلامي محمد موسى يكشف كيف وصلت الإرهابية للحكم عام 2012؟.. ويؤكد: لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر.. ويوجه رسالة لـ جو شو.. فيديو وصور

الإعلامي محمد موسى لـ«صدى البلد»:

إعلام جماعة الإخوان الإرهابية مبني على تشغيل ماكينة الكذب والتلفيق

الجيش المصري قدم تضحيات كثيرة وكل مسعاه الحفاظ على الوطن والشعب

السبيل الوحيد لمواجهة السوشيال ميديا هو الإعلام القوي

الجماعات الإرهابية خرجت من رحم الإخوان ويسيرون على نهج القتل

لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر

من ينكر إنجازات الرئيس السيسي جاحد

حل الإعلامى محمد موسى، مقدم برنامج «خط أحمر» والمذاع عبر قناة ltc، ضيفا على «موقع صدى البلد الإخبارى»، وتحدث عن بدايات عمله الصحفى والإعلامى؛ كما تحدث عن سر عداء الإخوان له، خاصة بعد ثورة 30 يونيو؛ ووضع الروشتة للإعلام المصرى لمواجهة ماكينات الكذب والتدليس التى تنتهجها أبواق الإرهابية ليل نهار، كما استعرض جزءا من حياته الخاصة ووجه رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة، خاصة مع اقتراب ذكراها السنوية.وفيما يلي تفاصيل الحوار:قال الإعلامي محمد موسى إن جماعة الإخوان المسلمين اعتادت على الكذب والخداع والتزييف؛ خلال فترة 25 يناير وحتى وصولها للحكم؛ موضحا أنه خلال فترة انتخابات الرئاسة عام 2012 كان يعمل مستشارا إعلاميا للمرشح عمرو موسى وشاهد عن كثب محاولات الإرهابية لتشويه المرشحين لصالح «محمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح».وأوضح موسى أن الإعلام الإخواني كان يحاول ليل نهار أن يشتت أفكار المصريين وتشويه قيادات الدولة المصرية؛ مرددا: «أكبر دليل على أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تسعى للسلطة والوصول للحكم ولو بالدم؛ وكل الجماعات الإرهابية خرجت من رحم الإخوان ويدينون لهم ويسيرون على نهج القتل والسفك كما علمهم سيد قطب وحسن البنا».وأكد أنه في انتخابات 2012 حصل المرشح عمرو موسى على أعلى الأصوات بمحافظة شمال سيناء؛ فيما حصل مرشحو الإخوان على أقل عدد من الناخبين؛ مما يدل على أن الإرهاب الذي يحاربه الجيش هناك صنيعة الإرهابية لتهديد أمن وسلامة الوطن.وأضاف أن السوشيال ميديا تهدد كل وسائل الإعلام، وما بها من برامج توك شو، أو مواقع إلكترونية؛ لأنها أسرع من الصحفيين في نشر المعلومة، مستنكرا العشوائية التي بدت عليها مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في نشر الشائعات.وأشار إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة السوشيال ميديا هو الإعلام القوي؛ مشيدا بتجربة موقع "صدى البلد" الإخباري الذي يضخ أكثر من خبر في الدقيقة الواحدة على مدار 24 ساعة، كلها على قدر عالٍ من المهنية وخالية تماما من المعلومات المغلوطة، رافضا فبركة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل؛ للعديد من المسئولين؛ حيث يتم تقطيع الفيديوهات وانتزاعها من سياقها لتبدو مختلفة ومغايرة للواقع، ووضع إجابات عن أسئلة ليتم بها الإساءة إلى مسئول أو مذيع أو شخصية عامة.واستطرد قائلا: "القوات المسلحة المصرية لعبت دورا كبيرا نابعا من وطنية خالصة فى الحفاظ على الدولة من كل محاولات إسقاطها، والجيش المصرى غير كل جيوش العالم، ونمتلك مؤسسة لها تاريخ من كل جانب، وجيشنا ليس مرتزقة لأنه خارج من رحم الشعب"، وتابع: "الجيش المصري قدم تضحيات كثيرة، وكل مسعاه الحافظة على الوطن والشعب"، منوها بأنه "لولا الجيش المصري مكنش هيكون فيه بلد".وكشف موسى عن السبب وراء كثرة المشادات الكلامية و«الخناقات» بين ضيوف برنامجه، قائلا: "الخناقات والمشادات غير مرتبة، ولكن الإعلام في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 أصيب بعدد من الضيوف الذين تصورا إمكانية رفع الصوت على الشاشة كما هو الحال في ميدان التحرير، وتلك تبعات ونتائج ثورة يناير 2011 السلبية".وقال إن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية مبني على تشغيل ماكينة الكذب والتلفيق، ولديه جمهور مغيب منتمٍ لجماعة الإخوان، وهم غير راغبين في الاستماع إلى أي صوت آخر إلا صوت الإخوان.وأضاف: "مصر تراجعت 20 سنة للخلف بسبب حكم الإخوان، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول تصليح ذلك الأمر، ومن ينكر إنجازات الرئيس السيسي جاحد، وهفضل اقول كده حتى لو قلتوا عليا بطبل، لأنني شايف حجم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في الدولة في شتى المجالات".وأكد الإعلامي محمد موسى؛ أنه من أكثر الإعلاميين الذين تعرض له قنوات الجماعة الإرهابية على فضائياتها التي تبث من تركيا وقطر؛ لافتا إلى أنهم يقومون باقتطاع الفيديوهات وإخراجها من سياقها.وأخذ "موسى"، المذيع الإخواني يوسف حسين، الشهير بـ«جو شو» مثالا لذلك، قائلا: "المدعو جو يقوم بالسخرية والابتذال من الإعلاميين المصريين"، موجها له سؤالين: «إنت فين؟ مبشوفكش بقالي كثير.. إنت مين؟».وأكد أن المدعو "جو" مصاب بحالة نفسية منذ الصغر، وأطلق عليه أهالي القرية التي كان يعيش بها قبل هروبه للخارج لقب «نعناعة».وفي نهاية الحوار، وجه الإعلامي محمد موسى، رسالة مؤثرة إلى زوجته الراحلة، قائلا: "عيد ميلادك بعد أيام، والذكرى السنوية بتاعتك الشهر المقبل، وانتي وحشتينا جدًا وسايبة فراغ كبير، هنفضل فاكرينك على طول ومش هننساكي أبدًا، وبنزورك دايمًا، وانتي أعظم ست شافتها عيني في الدنيا، ربنا يرحمك".