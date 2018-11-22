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منوعات

احتفال طيار بآخر رحلاته في الجو تنتهي بكارثة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:52 ص
صدى البلد
نهى حمدي
انتهي احتفال أحد الطيارين بتقاعده على المعاش، وصعوده لقيادة الطائرات للمرة الأخيرة، بكارثة.

فعند هبوطه بالطائرة في مطار إيزيزا الدولي في بيونس آيرس بالأرجنتين، كانت هناك سيارتا إطفاء على جانبي المدرج من أجل رش الطائرة بالماء كجزء من الاحتفال بتقاعد الطيار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واصطدم جناح الطائرة الأيسر وهي تهبط بخرطوم سيارة الإطفاء، مما أدى إلى تحطم جناح الطائرة.

فيما انتهي احتفال الطيار برحلته الأخيرة إلى التحقيق أجرته هيئة التحقيق في حوادث الطيران المدني، لمعرفة من الذي تسبب في الحادث.

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