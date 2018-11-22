إنشاد ديني وندوات في احتفالات ثقافة البحيرة بالمولد النبوي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحيرة مساء أمس فى إطار احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف، حيث عقد قصر ثقافة دمنهور ندوة بمناسبة مولد النبوى الشريف ألقاها عبد البديع عبيد بمدرسة إسماعيل الحبروك للغات بدمنهور.





كما قدم قصر ثقافة المحمودية عرض لفرقة الإنشاد الديني بمناسبة مولد النبوى الشريف بمدرسة المحمودية الابتدائية المشتركة بجانب ورشة رسم وتلوين مع الأطفال بالقصر.





وفي بيت ثقافة الدلنجات احتفل الفرع بالمولد النبوى الشريف بمحاضرة ألقاها الشيخ مصطفى أبو الروس عن مولد خير البرية بجانب فقرات إنشاد دينى فى حب الرسول مع الموهوبين.





وأقام بيت ثقافة الكيماويات محاضرة بعنوان مولد الهادي اتلول خلالها الشيخ عبد الهادي الباهي حياة رسولنا منذ ولادته.





كما نظم بيت ثقافة شبرا احتفالية بدار المسنين بالأبعادية افتتحها بتلاوة القرآن الكريم للشيخ حامد عبد الناصر وقام بإلقاء محاضره بمناسبة المولد النبوي الشريف وناقش فيها عن حياة رسولنا الحبيب ورسالته، أعقبها محاضرة بعنوان إنك على خلق عظيم تحدث خلالها الشيخ محمد عبد العظيم بمعهد الفتيات الأزهري عن خلق رسولنا الحبيب.





وفي إطار مناقشة حقوق الطفل أقام قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "التغذية السليمة لبناء جسم سليم للطفل" أوضحت خلالها الدكتورة معالى أبو بكر أهمية التغذية السليمة للجسم والهرم الغذائي بمدرسة التحرير الابتدائية.





كما ناقش بيت ثقافة إدكو كتاب بعنوان مشكلات تعلم القراءة عند الأطفال يتناول الكتاب أهم النقاط لتعليم الطفل النطق الصحيح وكيفية القراءة السليمة.





وفي النجيلة أعدت مكتبة الطفل والشباب مناقشة كتاب جماعات الإسلام السياسى والعنف فى الوطن العربى بمدرسة على يونس الإعدادية ناقشه نبيل عتمان.



