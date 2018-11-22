إبراهيم حسن: لاعبون من أوروبا في بيراميدز يناير القادم

كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة في بيراميدز، عن وجود صفقات لاعبين سيتم تعاقد الفريق معهم في الميركاتو الشتوي القادم.





قال "حسن"، عبر برنامج "اللعيب" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، إن ناديه يفاوض لاعبين من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأنهم يسعون لضم لاعبين على أعلى مستوى.





وعن سؤاله عن رحيل "كينو"، قال إن "كينو" باقٍ مع الفريق، والإدارة رفضت فكرة رحيله نهائيًا، وهناك طموح لنكون منافسين بقوة على البطولة.





وتابع: أن الفريق يحتاج إلى رأس حربة بجوار ناصر منسي، فهو لاعب واعد وصغير السن، كما نفكر في ضم صانع ألعاب.





وشدد مدير الكرة، على أننا لم نطلب ضم محمود متولي، وهناك من يتاجر بـ "بيراميدز"، وكل نادٍ يعاني ماديًا يربط لاعبيه بنا مع احترامي لمتولي أو أي لاعب آخر.





واختتم إبراهيم حسن، تصريحاته، أن أندية كثيرة فى الدوري تعرض لاعبيها للبيع؛ لأنهم يعلمون جيدًا أن بيراميدز سيدفع مقابل أعلى من أي نادٍ آخر.