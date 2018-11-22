طاهر محمد: أجلت التفكير في اللعب للأهلي والزمالك من أجل الاحتراف

حدّد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، الهدف الذي يسعى لتحقيقه في خطوته المقبلة مع كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.





وقال "طاهر"، لقناة "أون سبورت"، "بالتأكيد كل لاعب في مصر يتمنى الانضمام للأهلي أو الزمالك ولكني أريد الاحتراف الخارجي".





وأضاف "في المستقبل قد يكون اللعب للأهلي أو الزمالك خطوة في مسيرتي الكروية، ولكن الآن أفكر وأركز على رغبتي في الاحتراف الأوروبي بنهاية الموسم الجاري".





وسبق لطاهر أن قضى موسمًا في الدوري الفرنسي قبل أن يعود مرة أخرى للمقاولون، كما كان اسمه قد لمع هذا الموسم مع المقاولون العرب إذ سجل 3 أهداف وصنع 4 مع الذئاب.





جدير بالذكر أن طاهر محمد طاهر شارك في فوز مصر الأخير أمام تونس 3-2 في تصفيات أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون.