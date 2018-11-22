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محافظات

اليوم.. مواجهة صعبة بين الرجاء وكفر الشيخ في مظاليم بحري

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:52 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود زيدان
يستضيف فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني نبيل محمود، عصر اليوم، الخميس، نظيره الرجاء بقيادة مديره الفني أحمد عاشور، في إطار منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" بالدوري الممتاز ب.

ويدخل كفر الشيخ اللقاء في المركز الثامن برصيد ١١ نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز واقتناص ٣ نقاط غالية من الفريق المطروحي في مشواره نحو المنافسة والتقدم نحو أندية المقدمة.

فى المقابل، يسعى محاربو الصحراء إلى الفوز باللقاء والعودة إلى مطروح بالثلاث نقاط، ليعزز موقفه في جدول المسابقة نحو رحلة الصعود إلى دوري الأضواء، حيث يدخل اللقاء وفي جعبته ١٨ نقطة يحتل بها المركز الثاني.
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