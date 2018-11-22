اليوم.. مواجهة صعبة بين الرجاء وكفر الشيخ في مظاليم بحري

يستضيف فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني نبيل محمود، عصر اليوم، الخميس، نظيره الرجاء بقيادة مديره الفني أحمد عاشور، في إطار منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" بالدوري الممتاز ب.





ويدخل كفر الشيخ اللقاء في المركز الثامن برصيد ١١ نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز واقتناص ٣ نقاط غالية من الفريق المطروحي في مشواره نحو المنافسة والتقدم نحو أندية المقدمة.



