طاهر محمد طاهر يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح خلال مباراة تونس

كشف طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، ومنتخب مصر، عن الحديث الذي دار بينه وبين النجم محمد صلاح بين شوطي مباراة تونس.





وقال "طاهر"، لقناة "أون سبورت"، "بين الشوطين تحدثت مع صلاح وأخبرني أنني سوف أشارك في المباراة، صلاح قال لي عندما تشارك لا تمرر لي"، واستمر في حديثه "ولكن عندما شاهدت صلاح في الملعب لم أستطع الانتظار ومررت الكرة له بسرعة وكانت هي لعبة هدف الفوز على تونس".





وتابع لاعب المقاولون: "بعد هدف التعادل لتونس طلب مني مساعد خافيير أجيري القيام بإجراء عمليات الإحماء في دقيقتين فقط وكانت من أسعد لحظات حياتي، وأخبرني أجيري عقب المباراة بسعادته لمشاركتي في اللقاء، وسأبذل كل جهدي للاستمرار مع المنتخب، والمشاركة في الأمم الإفريقية المقبلة".