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رياضة

محسن صلاح: نسعى لاحتراف طاهر محمد طاهر ليسير على خطى صلاح والنني

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:15 ص
طاهر محمد طاه
طاهر محمد طاه
محمد رشاد
أكّد محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، تمسك ناديه باللاعب طاهر محمد طاهر، نجم الفريق وعدم بيعه لأي نادٍ في مصر.

وقال "محسن"، في مداخلة هاتفية على قناة "أون سبورت"، "ليس لدينا أي نية في بيع طاهر محمد طاهر داخل مصر وهذا موقف نهائي، لن نترك اللاعب إلا للاحتراف الخارجي فقط وتلقينا بالفعل عدة عروض شفهية من أندية في سويسرا وفرنسا".

وتابع: "أجلنا النظر في هذه العروض لحين وصول عروض أخرى أفضل".

وأضاف "حتى الآن لم نتلقَ أي اتصالات رسمية من الأهلي للحصول على خدمات اللاعب، ولكن تلقينا مكالمات بشكل غير رسمي من أحد المسؤولين في القلعة الحمراء".

وأتم حديثه "ولكن هذه المكالمات لم ترتقِ للمفاوضات الجدية والرسمية وبالفعل أبلغنا الأهلي بنية نادي المقاولون في بيع طاهر محمد طاهر خارج مصر وليس داخلها لكي يسير على خطى محمد صلاح والنني في مسيرة احترافه".

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