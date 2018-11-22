أمير كرارة يعود من لبنان اليوم

يعود الفنان أمير كرارة صباح اليوم، إلى القاهرة بعد رحلة عمل في لبنان استمرت لأيام هناك، حيث كان يصور الجزء الثالث من مسلسل كلبش.





ويشهد الجزء الثالث من المسلسل تطورات عديدة في الأحداث وشخصيات جديدة، ومن المقرر أن ينافس به أمير كرارة فى شهر رمضان 2019.



