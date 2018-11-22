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فن

أمير كرارة يعود من لبنان اليوم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:51 ص
امير كرارة
امير كرارة
سمر سعد
يعود الفنان أمير كرارة صباح اليوم، إلى القاهرة بعد رحلة عمل في لبنان استمرت لأيام هناك، حيث كان يصور الجزء الثالث من مسلسل كلبش.

ويشهد الجزء الثالث من المسلسل تطورات عديدة في الأحداث وشخصيات جديدة، ومن المقرر أن ينافس به أمير كرارة فى شهر رمضان 2019.

وحقق المسلسل في جزئيه الأول والثانى نجاحا كبيرا، وقام ببطولته أمير كرارة هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة وهالة فاخر ومحمود البزاوى ودينا فؤاد ريم ومصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى
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