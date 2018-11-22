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توك شو

تامر بشير يكشف تفاصيل جديدة حول أسعار السيارات عقب إلغاء الجمارك

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:13 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توك شو
قال الإعلامي تامر بشير، إن شريحة السيارات التي تبدأ من ألف حتى 1300 سي سي لا يتم تحصيل جمارك عليها، لكن المستهلك لا يشعر بسبب فارق العملة.

وأضاف "بشير"، خلال برنامج «دوس بنزين» على قناة "صدى البلد"، «لو وجدت السيارة التي تريدها اشتريها في الوقت الحالي كون عدد كبير من الشركات يقدم عروضًا جيدة، لكن لو عندك فرصة للانتظار استني»، مرجحًا ثبات أسعار السيارات أو ارتفاعها وليس انخفاضها حال تطبيق قرار إلغاء الجمارك. 

وتابع: «لا أحد إلى الآن يعرف ماذا سيحدث بالضبط عقب تطبيق قرار إلغاء الجمارك، الأيام المقبلة ستكشف عن الجديد».
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