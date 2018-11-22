محافظ الشرقية يتفقد أعمال تنفيذ خطة تجميل وتطوير شوارع مدينة الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في الساعات الأولي من صباح اليوم، الخميس، أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الضيقة بمنطقة أبو الريش بمدينة الزقازيق والمستخدم فيها بلاط الإنترلوك وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة يتم تركيبه بطريقة التعشيق أو التداخل ولدية القدرة على تحمل حركة السيارات وعبور المواطنين .





واطمأن محافظ الشرقية على معدلات الأداء ونسب تنفيذ الأعمال تمهيدًا؛ للانتقال لمناطق أخرى وذلك في إطار خطة تجميل محافظة الشرقية لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع ومدن المحافظة.





كما تفقد كورنيش بحر مويس أمام مبنى ديوان عام المحافظة بعد أن تقرر إقامة وتنفيذ ممشى للمواطنين يبدأ من جامعة الزقازيق وصولًا للديوان العام وإقامة مساحات خضراء لخلق متنفس للمواطنين مع طلاء الأعمدة والبلدورات والتشجير وأعمال التجميل لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة .





وأكد محافظ الشرقية أنه جارٍ تنفيذ خطة عمل لإعادة تطوير وتجميل الميادين العامة والشوارع الرئيسية بمدينة الزقازيق لإظهار الطابع الجمالي والحضاري للمدن والأحياء والشوارع بمراكز ومدن المحافظة .



