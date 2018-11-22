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رياضة

إيهاب لهيطة يكشف كواليس من معسكر المنتخب في روسيا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:02 ص
يهاب لهيطة مدير المنتخب
يهاب لهيطة مدير المنتخب المصري
حسن العمدة
كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، عن كواليس إقامة معسكرات منتخب مصر في روسيا.

وقال "لهيطة"، في تصريحات تلفزيونية، إن معسكر الفريق انقسم إلى 4 أماكن الأول هو مكان الإقامة الأساسى، والجميع شعر بأريحية فيه، لكن الانتقالات كان من الممكن أن تكون بشكل أفضل.

وتابع: أن المنتخب اختار مدينتى أوفا ويوجنى فى بداية الأمر إلا أن الفيفا طلب رؤية مدينة غروزني وكان لدي بعض المخاوف إلا أن رغبة هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة وقتها فى اختيار المدينة جعله يختار جروزنى وحينها أبلغت المهندس هاني أبوريدة بصفته رئيس الاتحاد برغبة المدرب الأرجنتينى.

وأردف أن الحظ لم يكن جيدًا للمنتخب فى فندق الفريق فى سانت بطرسبرج بسبب وضعنا فى فندق كبير فى ظل التواجد الكبير للجماهير المصرية هناك التى ساندت المنتخب بكافة الأشكال.

واختتم إيهاب لهيطة، تصريحاته، أنه تعرض لضغوط حقيقية خلال بطولة كأس العالم وكان واجبا عليه الصمت لمصلحة المنتخب الوطني الأول.

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