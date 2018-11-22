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حسام باولو: بعت موبايلي بـ800 جنيه علشان أخطب

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:17 ص
حسام باولو ، لاعب
حسام باولو ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية
حسام الحارتي
حلَّ حسام باولو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، ضيفًا على الإعلامية مني الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وروي "باولو"، أصعب الظروف التي تعرض لها قبل احترافه كرة القدم، مضيفًا أنه لجأ للعمل داخل أحد المصانع لاستكمال مسيرته الرياضية، موضحًا أنه كان ينتمي لأسرة بسيطة فقيرة للغاية.

وأوضح أنه عانى كثيرًا من أجل الانتقال من نادي الشمس إلى نادي الداخلية، خصوصًا بعد مطالبة الأول مبلغًا ماليًا يقدر بـ67 ألف جنيه مقابل الاستغناء عنه، وكان لا يملكه.

وفي سياق آخر تحدث "باولو"، عن زوجته، قائلًا "والدي ألح علي عشان اخطب، ومكنتش معايا غير تلفون بـ800 جنيه، وبعتوا وجبت دبلة، ومحبس، وخاتم، وكان ذلك قبل عشر سنوات من الآن".

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