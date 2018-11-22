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محافظات

ضبط طن ونصف لحوم مفرومة مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه تم ضبط 1550 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر غير مدون عليها تاريخ الإنتاج بأحد مصانع تعبئة وتصنيع اللحوم بمدينة العاشر من رمضان. 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار حالة الاستنفار التي أعلنتها مديرية الطب البيطري بالشرقية لضبط سوق اللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين بالمحافظة، فقد شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الرقابة التجارية بمديرية التموين ومكتب مفتش الأغذية بالعاشر من رمضان بحملة تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان أسفرت عن ضبط 1550 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر بأحد مصانع تعبئة وتصنيع اللحوم.

وتم تحرير محضر بالمخالفة وأخذ عينات للفحص بمعرفة مفتشي الأغذية وإخطار النيابة العامة بذلك.

وأشار "توفيق"، إلي أنه تتواصل الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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