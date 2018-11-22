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محافظات

حزب مستقبل وطن بالسويس يحتفل بالمولد النبوي الشريف

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:47 ص
حزب مستقبل وطن بالسويس
حزب مستقبل وطن بالسويس يحتفل بالمولد النبوى الشريف
حسن غنيمة
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس برئاسة المحاسب أحمد خشانة، أمين الحزب، احتفالية بالمولد النبوي الشريف مساء أمس، الأربعاء، فى إحدى القاعات بمنطقة كورنيش السويس.

وشهد الاحتفالية الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة ووليد قوطة أمين قطاع القناة بحزب مستقبل وطن والمحاسب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس والشيخ محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف فى السويس والمهندس محمود فوزى رئيس حى السويس والعميد إيهاب حسن رئيس حى الأربعين والمهندسة فوزية عبد الله مقرر المجلس القومى للمرأة فى السويس.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم للشيخ اسامة ابو النور احد مشايخ الازهر ثم كلمة المحاسب احمد خشانة ، والذى أكد أنه لاتوجد احتفالية أفضل من ذلك للاحتفال بها وتكريم مشايخ الأوقاف الذين يقومون بأداء رسالتهم على أكمل وجه.

قال محمد عوض أمين قسم السويس بحزب مستقبل وطن فى السويس ، إن الحزب يسعى دائما لمشاركة اهالى المحافظة فى كافة الاحتفالات المختلفة ، مضيفا ان الحزب يتواصل مع المواطنين بشكل مباشر ويعمل على حل مشاكلهم .

تضمنت الاحتفالية فيلمًا تسجيليًا عن المولد النبوى الشريف وفقرة للانشاد الدينى ألقاها الشيخ حسين الاسكندرى ثم فقرة للتنورة قام بها الفنان احمد بطشة واختتمت الاحتفالية بتكريم 10 أئمة من مديرية الأوقاف فى السويس .
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