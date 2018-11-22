ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

جهاز كشف الجريمة.. طريقة جديدة لكشف الجاني قبل وقوع الجريمة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تمكن ضابط شرطة إيطالي من تطوير طريقة خوارزمية جديدة، يمكنها القبض على المجرمين قبل وقوع الجريمة.

فقد مكنت تلك الطريقة الخوارزمية والتي تعرف باسم "x-law" الشرطة الإيطالية، من إلقاء القبض على لص قبل أن ينفذ جريمة السرقة التي كان ينوي ارتكابها، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

فقد ساهمت تلك الطريقة، في القبض على اللص صاحب 55 عامًا قبل قيامه بسرقة صراف آلي.

وتعرف تلك الخوارزميات بأنها رموز وأوامر تعطى إلى جهاز الكمبيوتر، للقيام بعملية محددة، فهي تستخدم بيانات سلوكية غير طبيعية لبعض المواطنين لوضع معايير الإجرام.

الجدير بالذكر أنه تم الاستعانة بها من قبل عام 2017 في شيكاغو بأميركا ، لمراقبة المشتبه بهم.

loading...

ترشيحاتنا

مجلس المصري: إقالة ميمي عبد الرازق وميدو الأقرب

بعد تصريحات فرج عامر باستيراد مصر تقاوي بمليار دولار.. الفلاحين: لا بد من بدء إنتاجها لأنها بوابة الأمن القومي.. والصحراء الغربية بإمكانها قلب موازين العالم

نتنياهو أصيب برصاص جندى مصرى وقفز فى مياه قناة السويس

محمد صبحي يوجه رسالة شديدة اللجهة لـ أشرف عبد الباقي.. فيديو

حالة الطقس .. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري غدا

مدرب الترجي يرد على مطالبات الاهلي بإعادة مباراة النهائي الأفريقى

مايسة شوقي تعرض رؤيتها لتطوير ملف السكان خلال ملتقى الخبراء بالمجلس القومي

سيول الكويت تكشف عن خطر قاتل مدفون تحت الأرض

حسام باولو: بعت موبايلي بـ800 جنيه علشان أخطب

فيديوجراف| هالك الإيراني يواجه الوحش البريطاني في نزال ناري

فساتين متميزة لنجمات مهرجان القاهرة السينمائي بتوقيع مهند كوجاك.. صور

صحيفة تونسية: مهدي عبيد منهار وملازم الفراش منذ مباراة الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

فيديو

مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات ..فيديو
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو
طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟