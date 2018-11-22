جهاز كشف الجريمة.. طريقة جديدة لكشف الجاني قبل وقوع الجريمة

تمكن ضابط شرطة إيطالي من تطوير طريقة خوارزمية جديدة، يمكنها القبض على المجرمين قبل وقوع الجريمة.





فقد مكنت تلك الطريقة الخوارزمية والتي تعرف باسم "x-law" الشرطة الإيطالية، من إلقاء القبض على لص قبل أن ينفذ جريمة السرقة التي كان ينوي ارتكابها، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





فقد ساهمت تلك الطريقة، في القبض على اللص صاحب 55 عامًا قبل قيامه بسرقة صراف آلي.





وتعرف تلك الخوارزميات بأنها رموز وأوامر تعطى إلى جهاز الكمبيوتر، للقيام بعملية محددة، فهي تستخدم بيانات سلوكية غير طبيعية لبعض المواطنين لوضع معايير الإجرام.





الجدير بالذكر أنه تم الاستعانة بها من قبل عام 2017 في شيكاغو بأميركا ، لمراقبة المشتبه بهم.