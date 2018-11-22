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محافظات

بالأسماء.. السلعوة تعقر 5 أشخاص في إحدى قرى ملوي جنوب المنيا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن رياض
أصيب 5 أشخاص من أهالي قرية نواي، في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بجروح بالغة بعد أن عقرهم حيوان السلعوة.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من المستشفى العام، عن وصول كل من "سهيلة صابر ثروت"، 7 سنوات، و"بيشوي سامي صدقي"، 7 سنوات، و"برتي بيتر إسحاق"، 4 سنوات، و"حسن مسلم حسن"، 48 عامًا، و"حامد شعبان فتحي"، 23 عامًا، مصابين بجروح بالغة، جميعهم من أهالي قرية نواي التابعة لمركز ملوي. 

تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرّر محضر بالواقعة.
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