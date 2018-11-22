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منوعات

احذر.. خدعة جديدة تسرق البريد الإلكتروني وحساب فيسبوك

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:19 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تعرض عدد كبير من حسابات البريد الإلكتروني التابعة لـ"مايكروسوفت"، والحسابات الأخرى المرتبطة بشركة "أبل"، للسرقة عن طريق خدعة جديدة.

ووفقًا لـ "سكاي نيوز" اتجه عدد من المخترقين "هاكرز" للاستيلاء على الحسابات من خلال إرسال رسالة خادعة توهم صاحب الإيميل بأنها مرسلة من "مايكروسوفت" تطلب من المستخدم تغيير الرقم السري للحساب.

وتضمنت الرسالة تحذيرا من أن البريد الإلكتروني سيلغي الإيميل، إذا لم يتم تحديثه وإضافة رقم سري جديد، بعد هذه الخطوات يتم الاستيلاء على البريد الإلكتروني الخاص بك واستغلاله.

وأشار الخبراء إلى أن الطريقة التي يمكن من خلال تفادي مثل هذه الرسائل الخادعة، هي التحقق من مصدر الرسالة من خلال النقر على اسم المرسل والذي سيظهر في البداية على أنه "مايكروسوفت" أو "أبل".

ويطالب الخبراء التحقق من أي رابط قبل فتحه، ومحاولة معرفة عنوان الجهة المرسلة، خاصة الروابط الموجودة على وسائل التواصل مثل تويتر وفيسبوك، والتعامل بمنتهى الحذر مع رسائل الغرباء والأصدقاء، حتى لا تقع في الفخ.
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