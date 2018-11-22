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برلمان

فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:58 م
معتز الخصوصى محرر
معتز الخصوصى محرر صدى البلد مع فؤاد بدراوى
معتز الخصوصى / عدسة : عز حسين
أعلن فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، تأييده لقرار المستشار بهاء أبو شقة بفصل 6 من المرشحين الخاسرين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، مشيرا إلى أنهم خرجوا عن الالتزام الحزبى وتجاوزوا فى حق الحزب وأساءوا لسمعته، وقاموا بعقد مؤتمر صحفى وصرحوا لوسائل الإعلام بوجود تزوير فى انتخابات الحزب، وهذا يعتبر تجاوزا غير مقبول بالمرة.

وقال بدراوى، فى حواره لـ"صدى البلد" ينشر تفاصيله لاحقا، إن المرشحين الخاسرين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد قاموا بالتشكيك فى الانتخابات، والتى كانت مسئولية المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولم يتدخل أحد من الحزب فى العملية الانتخابية، كما أنه إذا كانت هناك تجاوزات فى الانتخابات كما يرددون، فكان من الأولى أن يتم الإعلان عنها أثناء سير العملية الانتخابية ويسجلوا اعتراضهم فى نفس الوقت وليس بعد إعلان النتيجة".

ووجه سكرتير عام الوفد سؤالا للخاسرين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد: "إذا كنت فائزا فى الانتخابات هل كنت ستطعن على نتيجة إذا ثبت بطلانها؟"، مؤكدا أن الوفد ليس بالمناصب وهذا الفرق بين الوفدى والمنضم حديثا إلى حزب الوفد والذى يهمه المنصب أولا، ولكن كان يجب أن يخدموا الوفد فى أى موقع حتى ولو لم يكونوا أعضاء فى الهيئة العليا، حيث سيكون عطاؤهم أقوى من عضو الهيئة العليا.

واختتم: "هناك أمور قديمة غائبة عن البعض، وهى أن فؤاد باشا سراج الدين قام بفصل شقيقه ياسين سراج الدين من حزب الوفد فى موقف لا مقارنة بينه وبين أزمة المرشحين الخاسرين فى انتخابات الهيئة العليا للوفد، حيث تم فصله لمجرد أنه وافق على السفر مع الوفد البرلمانى المصرى المسافر إلى السودان بتكليف من الراحل الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب السابق، دون العودة إلى حزب الوفد، حيث كان من المفترض أن يعود الدكتور رفعت المحجوب إلى الحزب، والوفد هو الذى يختار من أعضاء الهيئة البرلمانية من يمثله فى الوفد البرلمانى المصرى المسافر إلى السودان".

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، قرر فصل عدد من المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد لخروجهم على الالتزام الحزبى، ورفضهم قواعد العمل الديمقراطى، محاولين تشويه الوفد، والتشكيك فى إرادة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التى قالت كلمتها، واختارت 50 مرشحًا لتمثيل الجمعية العمومية فى الهيئة العليا.

وأوضح بيان صادر عن الحزب أن مجموعة من الأشخاص اعتدوا بالقول واللفظ على قيادات الوفد ورموزه، من خلال اجتماع عقدوه أمس، الأربعاء، وأصدروا على أثره بيانًا تضمن عدوانًا صريحًا على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب، وبشكل لا يتفق مع التقاليد الوفدية، ولذلك قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، استنادًا إلى تفويض الهيئة العليا، فصل الخارجين على الالتزام الحزبى وهم: ياسر قورة ومحمد الحسينى ومحمد إبراهيم وأحمد عطا الله وفتحى مرسى وشريف حمودة.
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور
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